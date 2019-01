Poltrone e poltronissime. Paolo Cioni diventa country manager di Euler Hermes Italia

Anche questa settimana, vi comunichiamo i vari cambi di vertice nelle aziende. Ci sono state promozioni, cambi di poltrone e via discorrendo. Partiamo da Euler Hermes, società del gruppo Allianz attiva a livello mondiale nell’assicurazione crediti. Paolo Cioni diventa il country manager per l’Italia. Succede a Loeiz Limon Duparcmeur, il quale dopo aver fortificato la leadersip della business unit italiana, è diventato il nuovo head of risk underwriting del gruppo in quel di Parigi

Buone nuove anche in casa Citroën Italia. il marketing director dell’azienda, Luciano Ciabatti, è stato promosso: dal 1° febbraio, ricoprirà il ruolo di regional marketing manager all’interno della direzione marketing dell’headquarter della marca a Parigi, con l’incarico di supervisionare anche il mercato francese. L’azienda ha voluto premiarlo per i 3 anni di successi raggiunti. Tra le iniziative più proficue segnaliamo la mitica “Operazione Monna Lisa”, che vedeva Vittorio Sgarbi a riportare in Italia il celebre dipinto di Leonardo: gli spot hanno avuto un grandissimo seguito e lodi da parte dei media.

E ancora: Dentsu Aegis Network Italia ha ufficializzato la nomina di Leonardo Casini come managing director di Simple Agency, agenzia di digital marketing del gruppo. Casini ha un curriculum rispettabile: è laureato in comunicazione ed economia con una tesi sul marketing digitale applicato al mercato immobiliare; ha iniziato la sua carriera digitale in Fullsix, poi nel 2008 è entrato nel gruppo che ha fondato Simple Agency.

Concludiamo informandovi delle tante novità riguardanti il gruppo Miroglio, una solida realtà industriale italiana, leader a livello internazionale nel comparto della moda e del tessile. Per Miroglio questo è un periodo di evoluzione, perché sta avviando il progetto di trasformazione di Miroglio S.p.A., società capogruppo, verso una holding industriale di partecipazioni. Queste le novità: Giuseppe Miroglio diventa vice presidente del gruppo; Mario Montù, già CFO del Gruppo, assume anche il ruolo di direttore generale di Miroglio S.p.A. allargando la sua responsabilità su più funzioni aziendali; Giorgio Bernini entra a far parte del Gruppo Miroglio in qualità di Chief People & Organization Officer. Egli avrà il delicato compito, in collaborazione con i vertici aziendali, di definire una people strategy e disegnare un assetto organizzativo coerenti con gli ambiziosi obiettivi che il gruppo si è posto per i prossimi anni. Recentemente è entrato a far parte del gruppo, nel novembre dell’anno passato, Alberto Racca che ha assunto il ruolo di Group Strategy & Transformation Director, con incarichi relativi alla pianificazione strategica e alla definizione e controllo di attuazione dei programmi.