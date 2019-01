Casale Monferrato, i piatti della mensa scolastica si sciolgono nella pasta: sequestrati

l blitz dei Nas: il materiale biodegradabile si fondeva con la polenta

Il piatto e le posate che si fondono insieme con la pasta o la minestra nella mensa scolastica di una scuola di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Un pericolo per la salute dei piccoli alunni: da qui il blitz dei carabinieri del Nas che hanno sequestrato quattromila piatti biodegradabili usati per servire i pasti in mensa.