Campagna Miu Miu firmata da David Sims

Con Du Juan, Juliette Lewis, Lola Leon, Maya Hawke e Zazie Beetz

Momenti di un viaggio immortalati da David Sims: la campagna pubblicitaria Primavera/Estate 2019 di Miu Miu coglie la natura mutevole ed eterea della moda, effimera, transitoria, personale.L’ambientazione del viaggio implica una narrazione ed esprime un mutamento sia fisico sia mentale ed emotivo. Nel cinema, questo genere d’ immagini ci trasporta attraverso un racconto: trasforma l’oggetto della nostra attenzione e ci prepara per la novità. La campagna è incentrata sull’individualità: una donna, una ragazza, sole all’interno dell’immagine. Vengono immortalati momenti personali di staticità, racchiusi in un fotogramma.Ciascuno dei soggetti è una personalità singolare, un personaggio, una storia in sé e per sé.Il cast è composto da personaggi del mondo della musica, del cinema e della moda: Du Juan, Juliette Lewis, Lola Leon, Maya Hawke e Zazie Beetz. Celebrate individualmente, esistono nelle proprie enclave private, nei propri mondi distinti.

Ansa