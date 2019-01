Torino, M5S dalla parte dei controllori di volo: “Il piano di Enav danneggia aeroporto di Caselle”

Il punto di vista di Jessica Costanzo, Francesca Frediani e Federico Valetti del Movimento 5 Stelle

Sosteniamo la causa dei controllori di volo oggi in sciopero per manifestare un forte disagio verso il nuovo piano industriale di Enav SpA. La società, secondo quanto riportato dalle sigle sindacali, con il piano industriale vuole impattare pesantemente sulle vite e le condizioni sociali dei dipendenti del comparto operativo cui sono già chiesti grandi sacrifici. Il nuovo piano, a regime, ridurrà la forza lavoro di 430 unità operative sugli attuali 2300 dipendenti, utilizzando il meccanismo del turn over. In particolare una quota dei controllori di volo di Caselle verrà dirottata verso Malpensa con notevoli ripercussioni sulla qualità della vita dei lavoratori e delle relative famiglie. Continueremo a seguire il percorso del piano industriale a Torino e a Roma, vagliando qualunque possibilità per evitare il trasferimento dei lavoratori.

