Candy è cinese, il nuovo ceo: «Tra i primi tre in Europa entro il 2020»

I cinesi sbarcano a Brugherio, e assicurano di volerci rimanere a lungo. Sarà Yannick Fierling, uomo forte in Europa di Haier, a guidare la ex Candy Hoover Group nei prossimi anni. Il gruppo cinese ha perfezionato oggi l’acquisizione della creatura della famiglia Fumagalli: Candy è ora una consociata interamente controllata da Qingdao Haier, affidata alle cure di Fierling, ceo di Haier Europe, che ora punta a diventare una delle prime tre realtà per volume d’affari sul mercato continentale. Il manager francese, approdato in Haier nel2015 dopo 15 anni in Whirlpool (dove è stato anche vicepresidente per il mercato Emea) ha celebrato il closing insieme al presidente di Qingdao Haier, Liang Haishan, e con i fratelli Beppe e Aldo Fumagalli (entrano nel Consiglio di amministrazione di Haier Europe con il ruolo di consiglieri non esecutivi) nella sede di Brugherio, «scelta per sottolineare l’importanza dell’integrazione di Candy quale piattaforma operativa di Haier per il mercato europeo» si legge in una nota della società. La sede di Haier Europe da oggi sarà trasferita da Parigi a Brugherio. «Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con un management qualificato ed esperto come quello di Candy, poichè condividiamo l’impegno nell’innovare al fine di fornire soluzioni su misura per l’utilizzo quotidiano della tecnologia intelligente – spiega Fierling -. Candy rappresenta un’importante acquisizione, ed è una risorsa formidabile per la crescita del nostro gruppo, in quanto apporterà grande valore ai dipendenti, ai clienti, ai partner commerciali e ai nostri azionisti. L’Europa è uno dei mercati chiave nella strategia del brand Haier, e questa acquisizione accelererà il posizionamento di Haier nella regione». I volumi aggregati dei gruppi Haier e Candy nel 2018 rappresentano, secondo i dati Euromonitor, una quota del 15,1% del mercato globale dei grandi elettrodomestici, del 22,7% degli elettrodomestici di refrigerazione free-standing, e del 19,8% per gli elettrodomestici destinati al lavaggio. Il fatturato combinato dei due gruppi si classifica al quinto posto nell’Europa occidentale : l’obiettivo è raggiungere le prime tre posizioni entro il 2022. «Questa acquisizione si inserisce nella strategia di Haier, che punta a raggiungere una posizione di leadership in tutte le aree geografiche – spiega una nota della società -. Il nuovo gruppo trarrà vantaggio dalla complementarietà dei brand e delle categorie di prodotto, garantendo la copertura di tutti i segmenti di mercato in termini sia di prezzo che di piattaforma, e fornire le migliori soluzioni domestiche ai clienti europei e globali». I brand del gruppo Candy, in particolare Candy, Hoover e Rosières, così come Haier, GE Appliance e Fisher&Paykel saranno i principali marchi nei rispettivi segmenti e nelle rispettive aree geografiche di leadership. La vision di Haier è inoltre diventare il leader globale nell’IoT applicato agli elettrodomestici intelligenti. «Le sinergie derivanti dalla scambio di innovazione e know-how tra le due società nell’ambito degli elettrodomestici intelligenti – spiega la società – contribuiranno all’espansione di Haier in questo segmento sia in Europa che a livello globale». Haier assicura che continuerà a investire in Europa per migliorare la propria competitività sia in questa regione che a livello globale: il management di Candy, i dipendenti, le infrastrutture, inclusi i centri di ricerca e sviluppo, la rete aziendale e le strutture produttive, oltre al design e allo stile italiano di Candy, spiegano la società, saranno le basi su cui verrà costruito il futuro del nuovo gruppo. «Siamo entusiasti che Candy diventi un importante asset all’interno del network globale di Haier – spiegano Beppe e Aldo Fumagalli -. Combinando la capacità di investimento di Haier con le capacità di innovazione, il design, la tecnologia e lo stile italiano di Candy, siamo fiduciosi che l’azienda crescerà ulteriormente, fino a diventare il leader negli elettrodomestici intelligenti con ancor maggiore competitività. Insieme, risponderemo meglio alle crescenti richieste di prodotti sempre più personalizzati, e renderemo migliore e più semplice la vita delle persone». L’acquisizione di Candy (475 milioni il prezzo della transazione) è stata in parte finanziata dalla quotazione con successo delle D-Shares di Qingdao Haier sul CEINEX D-Share Market, attraverso l’amissione al mercato regolato della Borsa di Francoforte, completata il 24 Ottobre 2018.

Matteo Meneghello, Il Sole24 Ore