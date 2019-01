Rolling Stone Italia chiude l’edizione cartacea

Chiude l’edizione cartacea del mensile Rolling Stone. La testata edita in Italia da Luciano Bernardini de Pace continuerà invece sul web, dove il direttore è Alessandro Giberti.

Il giornale era nato in Italia nel 2003, prima come edizione internazionale di Rolling Stone pubblicata da Rs Italia, passando poi per Quadratum e, dal 2014, a Luciano Bernardini de Pace. Alla direzione del mensile si sono succeduti, nel corso degli anni, Michele Lupi, Carlo Antonelli, Massimo Coppola e Giovanni Robertini. Dopo la sua esperienza in Rai, Massimo Coppola era tornato a Rolling Stone, dove fino al dicembre 2018 era direttore editoriale (ora non è chiaro quale sarà il suo ruolo).

Naturalmente, in un processo comune a molte altre testate (pensiamo a Glamour in Usa e Uk, o a Wired in Italia), un giornale come Rolling Stone vende ormai pochissimo in edicola e in abbonamento (le sue diffusioni non erano certificate in Ads). Può invece avere ancora un senso sull’online, dove a metà dicembre 2017 era stata chiamata alla direzione Selvaggia Lucarelli, che però aveva lasciato l’incarico poco dopo, nel marzo 2018, per divergenze con l’editore.

di Claudio Plazzotta – Italia Oggi