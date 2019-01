Ducati, Audi, Ford V2X “parlano” tra loro per evitare incidenti

Il progetto condiviso con Qualcomm, presentato al Ces di las Vegas, dimostra le possibilità del protocollo “V2X”

Uno dei temi più complessi della circolazione stradale, soprattutto quando l’automazione diventa elevata, è la convivenza tra soggetti diversi: automobili, mezzi pesanti, motociclette, ciclisti e pedoni. Ognuno di questi occupa e utilizza la strada in modo diverso e ha comportamenti dipendenti dalla sua stessa natura, che lo rende anche più o meno “debole” rispetto agli altri. Per questo le aziende sperimentano costantemente nuovi sistemi per aumentare la sicurezza e uno di questi è il cosiddetto protocollo V2X, una sigla che sta per Vehicle to everythinge sintetizza un sistema di comunicazione che permette a ogni veicolo di comunicare con gli altri, ma anche con le infrastrutture presenti sulla strada.

Del V2X si parla ormai da qualche anno, ma sempre a livello teorico. In questi giorni, invece, Ducati, Audi e Ford – insieme al partner tecnologico Qualcomm – stanno dando una dimostrazione del suo funzionamento al Consumer Electronic Show di Las Vegas. I veicoli impiegati in questo test pubblico riproducono diverse situazioni di guida, tra cui un caso di intersezione a quattro vie privo di segnaletica dove il sistema “gestisce” il diritto di passaggio dei singoli veicoli, garantendo la massima sicurezza. Nel test relativo al V2V (Vehicle to Vehicle)viene utilizzata la funzionalità IMA (Intersection Movement Assist), cioè la ricezione di messaggi che avvertono i guidatori di potenziali collisioni con gli altri veicoli che si avvicinano ad un incrocio.

Lo scenario che coinvolge veicolo e pedone (V2P), invece, prova l’utilità del sistema nella protezione gli utenti più vulnerabili in strada, compresi i ciclisti. La dimostrazione legata a veicolo e infrastruttura (V2I), infine, illustra come si possano informare i conducenti su eventuali cantieri lungo il tratto di strada che stanno percorrendo. Per la Ducati questo progetto si inserisce nel piano “Safety road map 2025” che mira ad aumentare la sicurezza dei motociclisti. I primi passi di questa strategia sono l’estensione a tutta la gamma delle motociclette di Borgo Paniglae dell’Abs Cornering – in grado di funzionare anche quando la moto è in piega – e l’introduzione sul mercato, a partire dal prossimo anno, di una moto dotata di radar anteriore e posteriore.

