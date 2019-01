Vittorio Feltri al contrattacco: “Terroni? È un termine scherzoso. Di Maio è illetterato”

Il direttore di Libero difende la copertina del suo quotidiano dopo gli attacchi del vicepremier M5s By

Vittorio Feltri difende l’ultima copertina del suo quotidiano, intitolata “Comandano i terroni”. Anzi, passa al contrattacco, in particolare contro chi quella copertina l’ha aspramente criticata, come il vicepremier M5s. “Non mi sorprende, Di Maio sicuramente non è analfabeta, ma un illetterato – dice il direttore editoriale di Libero, sentito dall’Adnkronos – altrimenti saprebbe che terrone è termine colloquiale, scherzoso, colloquiale, senza valenze negative, come polentone”.

Huffington Post