Varata “Eurus”, quarta unità di Delfino 95’

Benetti saluta il nuovo anno con il varo di BD104 M/Y “Eurus”, il quarto modello di Delfino 95’, yacht dislocante di 29 metri di lunghezza e 7 di larghezza che fa parte della linea di prodotto Class. Ai pregiati e raffinati interni, impreziositi da una pavimentazione in parquet e marmo, si uniscono esterni sinuosi, realizzati dal designer Giorgio M. Cassetta.

Come nel 2018, anche quest’anno Benetti ha voluto dedicare il primo varo ufficiale ad un’imbarcazione entry level della flotta, il Delfino 95’. “Eurus”, quarta unità del nuovo modello di successo che per gli esterni riporta la firma di Giorgio M. Cassetta, ha ricevuto ieri il suo battesimo del mare nelle acque antistanti il cantiere di Viareggio.

Il varo del Delfino 95′ M/Y “Eurus”

A margine della cerimonia di varo, il CEO di Benetti Franco Fusignani ha dichiarato: “Oggi siamo testimoni di un altro passo importante per Benetti e per il cantiere di Viareggio. Nel corso di tutto il 2019, il cantiere di Via Coppino consegnerà 13 imbarcazioni tra le quali 4 Delfino 95’. È un modello che ha tributato al Cantiere un grande successo con 6 unità già vendute e altre 2 in stato di allestimento avanzato proprio qui a Viareggio.”

Il layout di “Eurus” si sviluppa su 4 ponti ed è stato progettato per ospitare fino a 10 persone in 5 cabine. Tra le principali peculiarità di questo yacht risaltano le rifiniture cromate e la pavimentazione interna, completamente realizzata in parquet, con un’alternanza di quercia chiara e quercia scura. Fanno eccezione i bagni della cabina armatoriale e delle cabine dedicate agli ospiti, caratterizzati da un pavimento in marmo Zebrino e Limestone. Inoltre, i colori scelti per gli interni, che richiamano le tenui tonalità del rosa, del verde e dell’azzurro, regalano un’atmosfera rilassante a un’imbarcazione particolarmente adatta alla famiglia.

Sul Main Deck si trova il salone principale che si divide in una zona relax, arredata con due poltrone e un avvolgente divano, e una zona dining che prevede un tavolo per 10 ospiti. Sullo stesso ponte si trovano la cabina armatoriale con bagno privato e la galley, attrezzata con una cella per i vini ed una macchina per il ghiaccio.

Dalla galley, che dispone anche di due lavatrici e di due asciugatrici, è possibile accedere al Lower Deck direttamente nell’area dedicata al personale di bordo, dotata di 3 cabine predisposte per 4 persone dell’equipaggio e per il capitano. Su questo ponte si trovano anche le 4 cabine ospiti, di cui due Vip e due Guest, ciascuna con bagno privato.

Per i momenti conviviali, l’Upper Deck garantisce spaziose aree all’aperto con divani e prendisole e a poppa è sistemato un lungo tavolo. Tutti gli elementi di arredo di questa zona sono stati scelti personalmente dall’armatore. Una porta a vetri scorrevole separa gli spazi interni del ponte su cui si trova la plancia di comando, da quelli esterni. Sul Sun Deck vi è una seconda postazione di pilotaggio che permette di godere appieno dei piaceri della navigazione in ogni momento della crociera anche grazie ad un comodo divano in tela.