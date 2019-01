Domenica a scuola per le lezioni di Islam. Scoppia la polemica

San Felice sul Panaro, via libera dell’istituto a un’associazione per corsi ai bimbi immigrati Lega e Fi: indottrinamento, il ministro li fermi Non si tratta di catechismo né tanto meno di indottrinamento. L’obiettivo, assicurano i promotori, è anzi quello di far conoscere la cultura araba e l’Islam ai figli delle famiglie originarie del Nord Africa o di paesi musulmani che frequentano la scuola per evitare che s’informino su internet senza filtro e con tutti i rischi del caso. «Un Islam di pace», sono stati costretti a ribadire.

Le rassicurazioni Rassicurazioni che non sono bastate a un gruppetto di genitori di alunni di una scuola elementare di San Felice sul Panaro, paese della Bassa modenese, che guardano con preoccupazione all’iniziativa avallata dal Consiglio d’istituto di apire la scuola la domenica e concedere tre aule all’associazione La pace, composta da immigrati del Nordafrica, per poter tenere corsi di arabo e Islam a circa 200 bambini e ragazzi dai tra i 6 ed i 14 anni che pagheranno dieci euro al mese. Preoccupati, a loro dire, più di consegnare le chiavi all’associazione senza la presenza di personale scolastico che dei contenuti dei corsi. Ma in tempi in cui s’innalzano steccati e l’integrazione resta argomento complesso da maneggiare, l’iniziativa raccontata dalla Gazzetta di Modena ha innescato le scontate polemiche del centrodestra che ha parlato di «stravolgimento di valori e integrazione calpestata».

Le precisazioni E a poco è servita la precisazione della onlus sull’accessibilità ai corsi anche a bambini non musulmani: «È al di là di ogni logica e buon senso, e nulla ha a che fare con l’integrazione e la convivenza civile la decisione del consiglio di Istituto di concedere, ogni domenica, i locali pubblici della scuola all’associazione per insegnare l’arabo a bambini di origine nordafricana e indottrinarli sui principi dell’Islam e del Corano», dice Enrico Aimi, senatore di Forza Italia e capogruppo azzurro in commissione Esteri. Aimi, che annuncia una interrogazione ai ministri dell’Interni e dell’istruzione e alla Prefettura, si chiede «da chi saranno tenute le lezioni? Quali controlli saranno effettuati sui contenuti e su chi ricadranno i costi», ribadendo che la scuola «dovrebbe piuttosto organizzare corsi speciali di italiano, educazione civica e studio della Costituzione». Materie che a dire il vero quegli stessi bambini già affrontano in qualche modo nel normale corso scolastico.