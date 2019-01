È stato un 2018 da record, per l’aeroporto di Cagliari: + 5% di passeggeri, rispetto al 2017

Nuovo record di passeggeri per l’aeroporto di Cagliari Elmas che ha concluso il 2018 con 4.355.357 passeggeri tra arrivi e partenze e una crescita del traffico del 5%. Superata la soglia dei 4 milioni di passeggeri gia’ a novembre – l’anno scorso lo storico traguardo era stato raggiunto a meta’ dicembre -, lo scalo ha chiuso il 2018 con 205.772 viaggiatori in piu’ rispetto al 2017. Il picco massimo e’ stato registrato il 1 settembre con 22.851 passeggeri in transito. L’anno appena concluso fa segnare la miglior performance di sempre anche per il traffico internazionale con 1.097.830 passeggeri totali sulle rotte estere (+24,3%). A novembre e dicembre le percentuali di crescita piu’ alte, rispettivamente +65,3% e +85,8%. In termini di crescita numerica e’ pero’ settembre il mese migliore con 30.209 passeggeri in piu’ rispetto al 2017. Da gennaio a dicembre del 2018 sono stati invece 3.257.527, tra arrivi e partenze, i viaggiatori che si sono mossi in aereo sulle direttrici nazionali (-0,3%). I flussi di traffico sui voli low cost crescono del 23,7% nel segmento internazionale (per un totale di 831.640 passeggeri trasportati), mentre sul fronte nazionale si registra un aumento del 7,4% (1.594.368 viaggiatori). Le rotte della Continuita’ Territoriale (Roma Fiumicino e Milano Linate) – che incidono per il 49,5% sul totale dei passeggeri nazionali – fanno segnare una crescita del 4,4% (1.612.555 complessivamente tra arrivi e partenze). Stabili i movimenti degli aerei nello scalo cagliaritano: nell’anno appena concluso sono stati in totale 31.371 tra atterraggi e decolli (+0,1% rispetto al 2017). La rotta piu’ trafficata del 2018 e’ quella per Roma Fiumicino (929.053 passeggeri). Seguono Milano Linate (684.265) e Bergamo Orio al Serio (344.977). Nel 2018, le tratte estere con piu’ passeggeri sono state, invece, quelle che collegavano il ‘Mario Mameli’ a Londra Stansted (130.140), Madrid (66.413) e Barcellona (62.154). I mercati internazionali con le migliori performance quanto a volumi di passeggeri movimentati risultano quello tedesco (241.295 viaggiatori con un incremento del 35,6%), seguito da quello inglese (194.634, +12,7%) e quello spagnolo (191.976, +41,6%). In crescita anche il traffico di Aviazione Generale che nel 2018 fa registrare un sostanzioso incremento in termini di movimenti aeromobili: +25,8%. Alberto Scanu, amministratore delegato di Sogaer, la societa’ di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, ha commentato i numeri di fine anno: “Dopo aver consolidato gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni, nel corso del 2018 siamo riusciti a superarli diversificando e ampliando la nostra offerta. Oltre a crescere nella stagione estiva, da sempre il nostro forte, abbiamo puntato sull’inverno per proporre 10 nuove rotte internazionali. Da novembre a marzo sono ora 35 le citta’ stabilmente collegate a Cagliari con voli di linea, di cui 17 estere. La scelta e’ stata evidentemente premiante, visto che il nostro aeroporto ha registrato negli ultimi mesi una notevole crescita di passeggeri. Se infatti prendiamo in esame i primi due mesi della Winter ’18 (novembre e dicembre), notiamo che l’incremento di traffico rispetto allo stesso periodo del 2017 e’ pari a un beneaugurante +11,3%. Ancora un exploit tra fine anno e l’Epifania, periodo in cui siamo cresciuti del 24,6%”. “Lo sviluppo del nostro appeal sui mercati internazionali e l’aumento del numero dei collegamenti e delle frequenze restano comunque i nostri obiettivi principali per il 2019, unitamente al miglioramento della qualita’ e della varieta’ dei servizi.