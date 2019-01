Pernigotti, un mese in più per trattare la vendita

Un mese in più per cercare il cavaliere bianco della Pernigotti. Slitta ai primi di febbraio il termine relativo alla richiesta di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per i 100 dipendenti dello stabilimento Pernigotti di Novi Ligure. La decisione, spiega l’azienda, è stata presa al termine del confronto di oggi al Mise “per dare la possibilità all’advisor incaricato di valutare concretamente le proposte finora pervenute”. In pratica, di trovare un acquirente per lo stabilimento di proprietà turca ed evitare così la sua chiusura.

Al termine dell’incontro, è maturata la decisione di firmare il 5 febbraio l’accordo sulla Cig per cessazione nello stabilimento dolciario. Con questa decisione, come accennato, arriva più tempo per la valutazione delle manifestazioni di interesse. Oltre a quelle di Sperlari e di un fondo indiano, altre manifestazioni di interesse per la Pernigotti sono arrivate – secondo le indiscrezioni raccolte dall’agenzia Radiocor – dalla Laica di Novara e da alcune realtà locali interessate ai macchinari, come la Suissa.

Dalla segreteria Flai Cgil è stato fatto presente come all’incontro al Ministero “i rappresentanti dell’azienda hanno continuato a tenere un atteggiamento di chiusura su qualsiasi ipotesi di vendita del marchio, in spregio alle posizioni del governo, delle Organizzazioni Sindacali, delle istituzioni locali e soprattutto dei lavoratori di Pernigotti di Novi Ligure, proponendo contratti di fornitura a terzi e la vendita dei macchinari dello stabilimento senza nessun patto sociale di accompagno con ammortizzatori sociali”. “Nella sostanza – prosegue Flai Cgil – rimane in piedi la volontà di utilizzare il marchio Pernigotti per le produzioni che già si fanno in Turchia e proposte per le produzioni in Italia di scarso valore”.

