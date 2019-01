Furla sbarca in California con un monomarca

Una nuova apertura negli Stati Uniti per Furla guidata anche dal traffico web nell’area di Los Angeles: dopo Miami, il premium brand di pelletteria fondato da Giovanna Furlanetto sbarca nella West Coast, in California. Costa Mesa è la location scelta per il nuovo punto vendita monomarca. Ubicato al secondo livello di uno dei più importanti centri commerciali statunitensi, il South Coast Plaza, il negozio si sviluppa su oltre 107 metri quadrati di superficie commerciale.

L’apertura all’interno del mall americano, che grazie a un’ampia offerta di marchi di lusso attrae ogni anno 22 milioni di visitatori, rappresenta un tassello importante nella crescita internazionale del gruppo di moda italiano.

All’interno della boutique, l’intera gamma del marchio: collezioni uomo, donna, piccola pelletteria, scarpe, occhiali da sole e foulard.

«Abbiamo riscontrato un alto traffico sul nostro sito e-commerce da parte di clienti di Los Angeles e ritenuto che questa regione potesse rappresentare un’opportunità per il business», ha affermato Alberto Camerlengo, ceo di Furla. «Siamo entusiasti di condividere l’esperienza Furla a 360 gradi con i fan del marchio nel sud della California».

Furla è presente in 100 Paesi con 471 monobrand e in oltre 1.200 punti vendita tra multimarca e department store.

Italia Oggi