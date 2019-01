Dating online, la carica degli over 50: nasce il sito per gli incontri ‘senior’

Nel 2018 almeno 1,5 milioni di utenti hanno cercato partner online. Oltre 200mila relazioni stabili nate attraverso il web. Arriva anche in Italia Singles50, nuova piattaforma già attiva in 30 Paesi

L’anno scorso oltre un milione e mezzo di italiani “over 50” avrebbe usato almeno una volta internet per cercare un partner sui siti d’incontri. Dating online o come volete chiamarlo. In un caso su due dopo l’incontro ci sarebbe stato un seguito con implicazioni di tipo sessuale e in ben un caso su sette la scintilla digitale si sarebbe trasformata in una relazione stabile. Dunque, facendo qualche conto, oltre 200mila relazioni tra over 50 sarebbero nate attraverso il web e di queste 50 mila solo nell’ultimo anno. Ciascuno sereno a casa propria, con incontri nel fine settimana.

Sono i dati di uno studio realizzato da Singles50, nuova piattaforma che proprio in questi giorni parte anche in Italia. Il nostro Paese si aggiunge così agli oltre trenta mercati internazionali in cui il servizio è già attivo. Lo studio ha analizzato i comportamenti e abitudini online di 2.230 italiani, uomini e donne, di età compresa fra i 50 e i 65 anni.

“Si tratta di una generazione che ha acquisito una grande confidenza con le tecnologie digitali – spiegano dal sito – i cinquantenni di oggi avevano 25 o 30 anni quando internet ha iniziato a diffondersi negli anni ’90. Pur non essendo nativi digitali si sono trasformati senza problemi in adulti digitali e molti di loro oggi dominano il web quanto i loro figli”.

Tornando ai numeri, su circa quattro milioni di single over 45 (fonte Istat) oltre un terzo (35%) ha cercato almeno una volta un partner attraverso il web, su siti dedicati (quindi evitando i social). L’incontro fisico avviene, mediamente, sempre secondo lo studio di Singles50, dopo 8-10 giorni dal primo contatto. In un caso su due, al primo appuntamento ne seguono degli altri e, come si diceva, tendenzialmente si fa sesso.

“Le persone mature sono in genere più consapevoli e, paradossalmente, più libere nel sesso. Accade sempre più spesso che sappiano ciò che vogliono e, soprattutto, ciò che non vogliono. Per esempio, perdere troppo tempo” aggiungono dalla piattaforma. Come si spiegava, difficile però che il rapporto si trasformi in una convivenza.

Singles50 è attivo in oltre 35 Paesi e conta un totale di cinque milioni di iscritti. Fa parte della galassia del gruppo Insparx, multinazionale con sede a Monaco di Baviera che ha lanciato negli scorso anni Be2 e C-Date. Il primo, nato nel 2004, conta quasi 30 milioni di iscritti in 37 paesi ed è rivolto a chi cerca l’anima gemella, o comunque relazioni a lungo termine. Il secondo, diffuso in 30 Paesi, è espressamente pensato per le relazioni occasionali ed è nato anch’esso circa dodici anni fa. Entrambi sono da tempo presenti (“con successo”, dicono dall’azienda, senza dare numeri specifici sul mercato tricolore) in Italia.

