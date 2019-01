Album Panini nella storia: Ronaldo in copertina, le calciatrici e lo sbarco in Premier

Presentata la collezione di figurine numero 58. Il presidente della Lega Serie A Micciché: “Da sempre grande appassionato”

Puntuali come i gol di Cristiano Ronaldo (non a caso scelto fra gli uomini-copertina) tornano anche quest’anno le figurine Panini, passatempo e hobby sportivo fra i più amati dagli italiani. E’ infatti uscita in questi giorni, per la gioia di un milione e mezzo di appassionati (di cui un milione ragazzi e 150.000 rappresentanti il gentil sesso) “Calciatori 2018-2019“, edizione numero 58 della collezione ufficiale di figurine Panini dedicata, come sempre, ai protagonisti dei vari campionati, dalla serie A alla D senza dimenticare le nazionali e il calcio femminile.

Una raccolta che si compone in tutto di 734 figurine, da raccogliere in un album di grande formato da 128 pagine. In copertina, come detto, il personaggio simbolo della nuova serie A: quel Cristiano Ronaldo (che compare in tre figurine diverse), che guida la corsa allo scudetto con altri 19 campioni (quasi tutti attaccanti), in rappresentanza dei club partecipanti al torneo.

All’affollata presentazione del nuovo album, svoltasi in Lega Calcio a Milano alla presenza di giornalisti e addetti ai lavori (dal presidente della Lega, Gaetano Miccichè, pronto a far gli onori di casa, a Damiano Tommasi presidente dell’Aic; dall’ex portiere del Benevento Brignoli autore di una rete contro il Milan nellla passata stagione al collega più anziano Francesco Toldo, fino a Renzo Ulivieri presidente dell’Asssociazione Allenatori) è intervenuto Antonio Allegra, direttore del mercato Italia della Panini, che ha svelato numeri importanti dell’azienda: “Il gruppo Panini nel 2018 toccherà un fatturato di 1 miliardo di euro circa grazie ai Mondiali”, praticamente il doppio rispetto ai 536 milioni del 2017. Non solo, l’azienda, presente in 120 Paesi, si prepara a sbarcare nel Regno Unito visto che l’anno prossimo l’album delle figurine sarà presente anche nella Premier League, ovvero nel massimo campionato di calcio inglese», ha aggiunto Allegra.

“Quando uscì il primo numero io ero già grande – ha invece ricordato ilnumero uno della Lega Calcio, Miccichè – ma sono stato sempre un grande appassionato. Mi ricordo che all’epoca si comprava la colla per attaccare le figurine. Sono di Palermo e vivevo lì a quel tempo quindi sicuramente tra i miei preferiti c’era Vernazza”.

Per tutti gli appassionati, sul retro di ogni figurina ci saranno delle informazioni sui singoli giocatori, e da febbraio saranno in vendita anche le Gommaglie, con una gomma da cancellare a forma di maglia della Serie A.

di GIULIO MOLA – Quotidiano.net