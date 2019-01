Francia, la provocazione di Yann Moix: ”Donne di 50 anni? Troppo vecchie da amare”

“Potrebbe mai amare una donna di 50 anni?”, “Ah no, non esageriamo, è impossibile”. “Ma si rende conto che è orribile?”, domanda la giornalista Marianne Mairesse di Marie Claire allo scrittore francese Yann Moix, che di anni ne ha 50. E lui risponde: “Dico la verità, a 50 anni non potrei mai amare una donna di 50”. “Ma perché?”, continua l’intervistatrice, e l’autore, noto anche come personaggio televisivo e noto soprattutto per le numerose uscite provocatorie, ne butta giù un’altra: “Le trovo troppo vecchie, forse quando avrò 60 anni ne sarò capace, allora una donna di 50 mi sembrerà giovane”.

Una dichiarazione rilasciata in occasione dell’uscita dell’ultimo libro Rompre, romanzo edito da Grasset che affronta il tema della fine di un amore, che nella Francia post #balancetonporc (la versione d’oltralpe del #metoo) ha dato il via a un dibattito acceso. “Sono invisibili – aggiunge Moix nell’intervista – preferisco i corpi della donne giovani, tutto qua. Punto. Il corpo di una donna di 25 anni è straordinario, quello di una donna di 50 anni non lo è affatto”.

Parole subito bollate come sessiste che, se da un lato hanno ottenuto il risultato di far parlare del libro in uscita, dall’altro hanno fatto scendere in campo, soprattutto sui social, decine di donne famose e non. Tra queste anche la ex première dame Valerie Trierweiler; la scrittrice Colombe Schneck che su Twitter ha pubblicato una fotografia del suo fondoschiena scrivendo: “Ecco il sedere di una donna di 52 anni…che imbecille, non sai cosa vi perdete tu e il tuo piccolo cervello”; la portavoce de La République en Marche Oliva Gregoire; la scrittrice femminista Mona Chollet.

Dalle colonne dell’Obs anche la giornalista di moda Sophie Fontanel risponde allo scrittore con una lettera dal titolo “Yann Moix, il gilet giallo” nella quale nota come sia ridicolo che un uomo di 50 anni, la stessa età che disprezza, parli del valore della “freschezza”.

Tutte donne che difendono il corpo della donna e la libertà di vederlo cambiare, maturare, trasformare, senza il timore di sentirsi rifiutate. Ma sono tanti anche gli uomini che attaccano le dichiarazioni dello scrittore tra i quali anche il regista Mathieu Kassovitz. Più avanti, nell’intervista uscita nell’edizione cartacea del mensile francese, Moix aveva aggiunto di uscire quasi esclusivamente con donne asiatiche, in particolare coreane, cinesi e giapponesi. “Può essere triste e riduttivo per le donne con le quali esco ma trovo che il genere asiatico sia sufficientemente ampio, vasto e infinito per me da non dovermi vergognare”.

Sul tema, e sulla polemica, Moix è tornato rispondendo ai microfoni della radio Rtl. “Non è una questione di orgoglio, piuttosto una maledizione. Non si è responsabili per i propri gusti – e poi aggiunge – non devo mica rispondere a un tribunale del gusto”.

Scoperto nel 1994 da Bernard-Henri Lèvy, Moix ha vinto il premio letterario Goncourt nel 1996 per il libro d’esordio Jubilations vers le ciel. Da allora ha firmato vari testi, diretto tre film e partecipato al programma televisivo di France 2 On n’est pas couché. In passato avevano fatto discutere le sue dichiarazioni su Polanski, sull’abrogazione della legge Gayssot, sull’accoglienza dei migranti nella jungle di Calais che affrontò con una lettera diretta a Macron e pubblicata da Libération e ultimamente sulla polizia. Di recente ha raccontato la sua infanzia, da bambino picchiato per anni dai genitori.

