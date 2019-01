Stadi come circus della Formula 1, l’idea della Figc

Gli stadi di calcio come il circus della Formula 1 o come i Mondiali della Fifa o delle grandi competizioni Uefa. E’ questa l’idea di fondo della Figc contenuta nelle proposte avanzate oggi al tavolo sulla sicurezza negli stadi con il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini. La volontà è quella di creare Fan Zone circoscritte in un luogo di rispetto prima dei tornelli, proprio in stile Formula 1, dove i club sono responsabili e possono gestire tutte le attività per le ore consentite dalle autorità competenti, se possibile alcune ore prima e dopo le gare dove si svolgono gli eventi, per dare maggiore spazio in tutti gli stadi per attività di vendita del merchandising e non solo.

Secondo la proposta della Figc, a quanto apprende l’Adnkronos, le Fan Zone dovrebbero avere uno stile non repressivo ma di apertura ai partner commerciali e utili ad incentivare l’ingresso agli impianti di famiglie con ragazzi, che rappresentano il bagaglio culturale del futuro.

Del resto nelle immediate vicinanze degli autodromi, nei week-end di gara anche per arginare le vendite non autorizzate di oggetti dei vari team esistono controlli ferrei sui pezzi venduti e ci sono accordi con gli organizzatori per consentire la vendita degli oggetti del desiderio degli appassionati: le bancarelle nelle vicinanze degli autodromi sono autorizzate alla vendita pagando una cifra a week-end. Soldi che la F1 è riuscita a incanalare evitando il fenomeno dei falsi e che il calcio italiano vorrebbe emulare anche se è stato un lavoro durato anni con l’accordo di tutti i team e le autorità locali.

