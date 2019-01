Brunini nuovo manager degli aeroporti di Milano, Barbieri alla Gesac

L’attuale ad di Gesac nominato ai vertici della Sea, la società che gestice gli scali di Linate e Malpensa. Lo sostituisce a Napoli l’ex assessore di Bassolino

Da Capodichino a Malpensa: Armando Brunini è stato nominato dal consiglio di amministrazione di Sea nuovo amministratore delegato della società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa. Al suo posto a Napoli arriva Roberto Barbieri, manager, attuale vertice dell’aeroporto di Torino, già assessore con Antonio Bassolino sindaco e parlamentare del Pd.



Brunini, attuale amministratore delegato di Gesac, la societá che gestisce l’aeroporto di Napoli, è espressione di F2i che è azionista di Sea con una quota del 46 per cento del capitale: ha avuto anche l’appoggio del Comune di Milano, socio con il 54 per cento.



Brunini è alla guida dello scalo napoletano dal 2013 su indicazione dell’azionista di riferimento, Ardian. “Mi hanno cercato per il ruolo di amministratore delegato Gesac – ha raccontato a “Repubblica” Brunini – e non sapevano nemmeno che fossi napoletano”.



Ora il manager napoletano, cresciuto tra i due e i dodici anni in Sudafrica, lascia Capodichino.



A Milano era stato il sindaco di Milano Giuseppe Sala ad auspicaree la scelta di una figura che “conosca il settore aeroportuale. Non deve essere una scelta politica”. Ai vertici degli scali milanesi resta Michela Castelli, in carica come presidente fino alla prossima assemblea dei soci che approverá il bilancio 2018



Brunini ha lavorato in multinazionali come Kpmg, PriceWaterhouse, A.T. Kearney per il settore trasporti del Mediterraneo. Poi è approdato nel settore aeroportuale: Roma, poi Bologna che ha diretto per 7 anni, e infine Capodichino.



L’introduzione della figura dell’a.d. rappresenta una vera e propria rivoluzione per Sea: prima nella società aeroportuale i vari direttori delle business unit riportavano direttamente al presidente. Adesso Castelli sarà affiancato dall’amministratore delegato Brunini.



A Napoli al posto di Brunini arriva Roberto Barbieri. Sarà il nuovo amministratore delegato di Gesac.



Quello di Barbieri (che da luglio 2013 è A.d. della società di gestione dell’aeroporto di Torino Sagat e dal 2017 presidente della società di gestione dell’aeroporto di Alghero SO.GE.A.AL), è il nome che F2i – azionista tramite 2i Aeroporti – proporrà al cda di Gesac, il prossimo 15 gennaio, come nuovo amministratore delegato in sostituzione di Armando Brunini, nominato oggi A.d di Sea.



La nomina del nuovo amministratore delegato di Sagat, controllato da 2i Aeroporti con una quota del 97% “avverrà – spiega una nota – al prossimo cda della società entro la fine di gennaio 2019.

Barbieri è stato assessore comunale con Bassolino sindaco, e parlamentare del Pd.