Mobilità e consegne a domicilio: arriva la spesa 4.0

Comodità prima di tutto. In una società in continua mutazione (liquida secondo le parole del sociologo Bauman) una cosa resta certa: per vivere è necessario nutrirsi. E perché riguarda anche la mobilità? Facile, il tempo è poco per andare a fare le spesa e risulta molto più comodo affidarsi a servizi che la trasportano direttamente a casa.

Un’esperienza di acquisto che prende avvio online e che si conclude con l’arrivo a domicilio all’orario stabilito. Comodo per chi ha poco tempo, per chi vuole evitare le code alla cassa o il traffico, per le persone anziane (supportati da qualcuno per l’ordine online) e, perché no, anche per i più pigri.

Tra i fornitori del servizio di spesa a domicilio è presente per esempio Esselunga, nota catena di supermercati che con “Clicca il pomodoro” da qualche anno è in grado di gestire le richieste di spesa a domicilio. Ma il trasporto avviene con un furgone, seppur di ridotte dimensioni, pur sempre un mezzo che non può svicolare nel traffico.

Più smart il servizio offerto da Supermercato24, piattaforma che mette direttamente in contatto chi desidera ricevere la spesa con i personal shopper che fanno fisicamente la spesa al loro posto. È possibile scegliere il supermercato, i prodotti e l’orario di consegna. Per il trasporto si fa affidamento sulla flotta di Cooltra, società spagnola di noleggio scooter. Questo permette una consegna anche nell’arco di un’ora.

Nel futuro cosa ci dovremo aspettare? In un futuro già presente le consegne, soprattutto nelle grandi città, sono con mezzi elettrici. Pensiamo all’ultimo miglio che in questo ambito potrebbe avere un doppio beneficio: da un lato la comodità della spesa a casa, dall’altro la riduzione della emissioni alla marmitta grazie all’uso di mezzi alla spina.

Insomma, se la mobilità sarà connessa, automatizzata e green, allora semaforo verde anche a questi servizi.

Giulia Paganoni, Il Sole 24 Ore