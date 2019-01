Netflix, Spencer Nuemann nuovo responsabile finanziario

Arriva da Activisione Blizzard, da dove è stato allontanato

Netflix nomina Spencer Neumann chief financial officer. Neumann era stato sospeso il 31 dicembre da Activision Blizzard, che lo ha successivamente licenziato per motivi non legati alla contabilità delle società, di cui era chief financial officer.

Neumann a Netflix assumerà l’incarico di David Wells, che è stato responsabile finanziario del colosso della tv in streaming per otto anni e che in agosto ha annunciato che avrebbe lasciato.

Nel suo contratto con Activision Blizzard, la società dietro al popolare videogioco Call of Duty, Neumann aveva una clausola che gli impediva di cercare un altro lavoro fuori dalla società, eccetto durante gli ultimi sei mesi del suo contratto, la cui scadenza naturale sarebbe stata l’aprile 2020.

