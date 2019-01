Trapela video Nokia 9, ha 5 fotocamere

Lettore di impronte sotto lo schermo e ricarica wireless

Un video promozionale finito online mette in mostra il Nokia 9 PureView, il primo e atteso smartphone di fascia alta prodotto dalla Hmd Global sfruttando il noto marchio finlandese della telefonia mobile. Il dispositivo, che era atteso a fine 2018, si mostra con le cinque fotocamere posteriori sviluppate insieme alla tedesca Zeiss, che consentono di scattare 5 foto simultaneamente.

Tra le informazioni trapelate, la presenza di un lettore di impronte inserito sotto lo schermo, e del processore Snapdragon 845 di Qualcomm, il top di gamma in attesa del prossimo Snapdragon 855. Lo smartphone, con display da circa 6 pollici, sarà il primo in casa Nokia a supportare la ricarica senza fili.

Il sistema operativo, come per gli altri telefoni del brand, è Android One, la versione pura del software di Google.

Il Nokia 9 PureView potrebbe essere lanciato da Hmd al Mobile World Congress di Barcellona, la fiera di settore in programma a fine febbraio.

