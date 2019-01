Scomparso cinque anni fa, il gatto Roxy ricompare nei giorni di Natale

Roxy oggi ha sette anni, ma da ben cinque di lei si erano perse le tracce. E, come un miracolo (in ritardo) di Natale, è ricomparsa nel periodo delle festività per ricongiugersi con la sua famiglia umana.

La storia arriva da Kingswood, nel sud del Gloucestershire (Regno Unito), quando, nel 2013, la gatta è scappata durante una visita veterinaria. Un vero incubo per Vicky Stokes, la sua proprietaria che ha perlustrato le strade alla sua ricerca e ha posato poster dell’amato micio ovunque. Ma tutto sembrava inutile.

Nei giorni scorsi però la sorpresa: Roxy spunta nel giardino di Amy Ward che, intenerita dalle sue precarie condizioni, decide di prendersi cura di lei: «Era molto magra e piena di pulci. Abbiamo iniziato a darle da mangiare e abbiamo chiamato la protezione animali per cercare di catturarla. Ma lei è sembrata impazzire – racconta la donna -. Ho persino provato a metterla in una scatola, ma mi ha quasi fatto a pezzi, così abbiamo iniziato a darle da mangiare per cercare di farla avvicinare a casa nostra».

A poco a poco la signora Ward ha conquistato la fiducia di Roxy che ha iniziato a venire dentro casa e si è lasciata anche dare trattamenti anti-pulci. Quando finalmente ha potuto metterla in una scatola, l’ha portata inconsapevolmente dagli stessi veterinari da cui era scomparsa e controllando il microchip sono riusciti a rintracciare i suoi veri proprietari.

In questi ultimi cinque anni la vita della signora Stokes è cambiata molto: si è trasferita e ha avuto due figlie, rispettivamente di quattro anni e una di nove mesi. Tanti cambiamenti, ma che non le hanno mai fatto dimenticare la sua Roxy. E così, quando il 29 dicembre è arrivata la telefonata del veterinario, la donna è esplosa di gioia: «Lei è il nostro piccolo miracolo di Natale, siamo felicissimi – racconta Stokes -. Pensavo che fosse morta, invece lei sta bene. Saremo sempre grati ad Amy per averla trovata».

Ora che è ritornata a casa, nella sua casa, Roxy si gode un posto d’onore sul letto dei suoi proprietari, anche se l’altro gatto, Harley, non sembra molto apprezzare. «Le cose sono cambiate un po’ da quando era qui e con il suo ritorno ora ci sono tre gatti e due bambini nella nuova casa. Ma speriamo che tutto vada a posto in pochissimo tempo».

Fulvio Cerutti, La Stampa