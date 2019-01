Litiga col collega e gli strappa a morsi il lobo dell’orecchio

Litiga con un collega e gli strappa a morsi il lobo dell’orecchio. L’incredibile vicenda nella notte di Capodanno in un ristorante di Malbun nel Liechtenstein.

I due uomini hanno iniziato a litigare in cucina. Un 34enne ha preso un coltello e ha tentato di ferire un collega di 27 anni. La lite è continuata sulla terrazza dove il 34enne ha strappato un parte dell’orecchio del rivale con un morso. La vittima ha dovuto essere portata in ospedale in ambulanza.