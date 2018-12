Ultime dal meteo. Arriva il ribaltone di San Silvestro

E la corsa del maltempo non si fermerà, estendendosi più avanti al resto del Sud con piogge e rovesci su Calabria e Sicilia settentrionale. Anche qui fiocchi di neve potranno scendere a quote collinari proprio a causa dell’ingresso dei freddi venti da Nord-Est. Tempo completamente diverso invece sulle regioni settentrionali, ancora protette dall’alta pressione ma con ulteriore pericolo di nebbie sulle Pianure.

Nella giornata di Capodanno, per gli esperti il freddo continuerà ad affluire da Nordest e si farà sentire in particolare sulle pianure del Nord, con valori diffusamente sotto lo zero. Ultime precipitazioni interesseranno le regioni adriatiche, la Sicilia settentrionale e la Calabria. Altrove, invece, l’alta pressione garantirà il bel tempo con prevalenza di sole, salvo per le consuete nebbie al Nord e nelle vallate del Centro. Molto freddo anche al Centro-Sud, con valori vicini allo zero anche in prossimità del mare.

Adnkronos