Airbus: commessa in Spagna con Leonardo

Madrid ordina 23 elicotteri Nh90, in totale 543 ordini nel mondo

Il consorzio NhIndustries, partecipato da Airbus Helicopter (62,5%), Leonardo (32%) e dalla olandese Fokker (5,5%), ha ottenuto una commessa da 1,38 miliardi di euro in Spagna, Iva esclusa. Lo si legge sul quotidiano francese La Tribune, che indica come l’ordine, che riguarda 23 elicotteri Nh90, segue la decisione del Governo di Madrid dello scorso mese di settembre di investire 1,5 miliardi per l’acquisto di 23 elicotteri tattici, 10 per l’Esercito, 6 per l’Aeronautica e 7 per la Marina. Il 2018 è stato un anno fortunato per il consorzio partecipato dai 3 Gruppi con 28 elicotteri ordinati dal Qatar. Gli ultimi ordinativi ricevuti per l’elicottero Nh90 risalgono infatti al 2007 (Nuova Zelanda) e al 2008 (Belgio). Alla fine del 2015 il ministero della Difesa francese ne aveva ordinati 6. In totale NhIndustries ha ricevuto ordini per 543 elicotteri Nh90 in tutto il mondo.

ANSA