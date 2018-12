Nuova truffa su WhatsApp, l’allarme della Postale

“Facciamo attenzione” alla truffa, l’ennesima che corre su WhatsApp. “Diversi utenti che si sono rivolti al servizio assistenza dell’operatore #Vodafone per segnalare guasti sulla rete fissa sono stati contattati su #WhatsApp – avverte la Polizia Postale con un post su Facebook -, da un fantomatico ‘reparto Tecnico’ il quale, al fine di sollecitare l’intervento di personale tecnico, richiedeva con varie scuse, copia dei propri documenti di riconoscimento e, in alcuni casi, anche una copia di un secondo documento d’identità“. Ricordiamo, sottolinea la Postale, che gli operatori telefonici non richiedono mai copie di documenti per interventi di assistenza né tantomeno utilizzano” le chat “per comunicare con la propria clientela”. “In alcuni casi invece i truffatori informano gli utenti di inesistenti rincari della loro tariffa telefonica, invitando gli stessi a passare ad altro operatore telefonico. Nel dubbio è opportuno sin sincerarsi attraverso il call center, dedicato all’assistenza – conclude -. Vodafone Italia anche a tutela della propria clientela ha sporto regolare denuncia all’Autorità giudiziaria.

Adnkronos