Rivoluzione Instagram, arriva lo scroll orizzontale: lo sgomento degli utenti

La app cambia la modalità di visualizzazione dei post in una fase di test durata alcuni minuti. La novità però non ha convinto tutti gli iscritti

Un aggiornamento destinato a cambiare le abitudini di migliaia di persone: da oggi i curiosi di Instagram potrebbero non utilizzare più lo scroll verticale ma, come avviene già per le stories, passare da un post all’altro semplicemente scorrendo da destra verso sinistra. Una sorta di swipe orizzontale che valorizza l’immagine e lascia maggiore importanza ai commenti.

La modifica, che è stata introdotta sulla app tramite un messaggio che è apparso nella home di chi l’ha già ricevuta, è stata definita “un nuovo modo di muoversi attraverso i post”. Non tutti però sembrano apprezzare il cambiamento e sono in tanti – Instagram in queste ore è diventato trendig topic su Twitter – a commentare negativamente il test.

La nuova versione è apparsa per alcuni minuti per poi scomparire e lasciare il posto alla vecchia, e a quanto pare, più amata. Che sia stato solo un errore? O Instagram ha ascoltato la voce degli utenti ed esaudito immediatamente la richiesta? In attesa di comunicazioni ufficiali godetevi il vecchio scroll verticale

Repubblica.it