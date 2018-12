Aeroporti: a Vinci 50,01% Gatwick

Gruppo francese rileva maggioranza da gruppo Usa Gip

Il Gruppo francese Vinci, attraverso la controllata Vinci Airports, compra il 50,01% dell’aeroporto di Gatwick. Vinci, si legge in una nota del Gruppo, ha siglato un accordo per acquistare la quota dal fondo Usa Gip (Global Infrastructure Partners). La transazione dovrebbe essere completata nella prima metà del 2019, per un valore di circa 2,9 miliardi di sterline. Il restante 49,99% del secondo scalo del Regno Unito resterà in mano a Gip, che in Italia controlla Italo-Ntv.

ANSA