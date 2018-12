“Una fetta di pane e nutella”. E Salvini finisce nel mirino dell’odio del web

Gli haters di Matteo Salvini sul web tornano a mettere il ministro nel mirino. Una foto con pane e Nutella scatena le polemiche

Gli haters di Matteo Salvini sul web tornano a mettere il ministro nel mirino. Questa volta scoppia la polemica per una foto pubblicata dal titolare del Viminale su Facebook con un fetta di pane e Nutella in bocca.

Il ministro ha accompagnato la sua foto con un commento piuttosto semplice: “Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro???”. Subito dopo questa foto sul profilo del ministro sono arrivati alcuni commenti da parte degli utenti. Il pubblico del web che segue Salvini si è diviso tra chi ha contestato la sua foto e tra chi invece lo ha difeso. Molti gli fanno notare che questa mattina Catania si è svegliata con le scosse di terremoto: “Non è stato un buon risveglio per l’Italia, te la potevi evitare stamattina”, hanno scritto alcuni utenti.

“Ma il terremoto mica lo provoca lui…”, scrivono invece altri utenti che stanno dalla parte del ministro. Il ministro ha comunque mandato un messaggio anche ai terremotati della provincia di Catania: “Grazie agli oltre 100 Vigili del Fuoco che da stanotte stanno lavorando fra le macerie dopo i crolli per il #terremoto in provincia di Catania. Fortunatamente non ci sono morti, solo feriti lievi. Vi terrò aggiornati, un pensiero agli sfollati e onore ai pompieri! emergenzavvf”, ha scritto il titolare del Viminale su Facebook. Ma queste parole non sono bastate a fermare le polemiche.

Luca Romano, il Giornale