Su WhatsApp sarà possibile trasferire denaro?

Su WhatsApp si possono inviare emoji, gif e forse in futuro anche denaro. Secondo quanto riporta Bloomberg, Facebook sta lavorando alla possibilità di inviare somme di denaro attraverso la piattaforma di messaggistica. Per farlo, la compagnia sta realizzando una criptovaluta ancorata al dollaro. Si tratta di una moneta stabile (stablecoin, in gergo tecnico), quindi non soggetta alle volatilità tipiche delle criptovalute. Allo stesso tempo, la sicurezza delle transazioni, possibili attraverso la tecnologia Blockchain, è assicurata dal sistema di crittografia di WhatsApp.

L’intenzione di Facebook è quella di lanciare la criptovaluta in India. Infatti, la popolosa nazione asiatica rappresenta l’obiettivo del colosso californiano, non solo perchè si tratta di uno dei più importanti mercati globali per la piattaforma, ma anche per intercettare l’enorme mercato delle rimesse inviate da coloro che lavorano lontani dal proprio luogo di nascita. Insomma, WhatsApp vuole spingere i milioni di persone che usano la piattaforma ad abbandonare Moneytransfer o Western Union per inviare il denaro direttamente con un messaggio. Come scrive la stessa Bloomberg, WhatsApp ha 200 milioni di utenti che hanno ricevuto 69 miliardi di rimesse. Insomma, si tratta di una platea enorme di clienti.

Il progetto però, è ancora in via di definizione. Secondo Bloomberg, Facebook sta ancora studiando le strategie da seguire e gli asset della moneta. Insomma, è ancora presto per avere un quadro definito del progetto.

Già in passato Facebook aveva iniziato a indirizzarsi verso la tecnologia Blockchain, senza ancora sviluppare un prodotto preciso. Lo scorso maggio, la compagnia aveva creato un gruppo di lavoro sul tema , diretto dall’ex presidente di PayPal David Marcus.