Papa Francesco apre un ambulatorio per i barboni a San Pietro

Papa Francesco ha aperto un ambulatorio medico per curare i senzatetto che gravitano su sona San Pietro. La struttura medico-sanitario è situata sotto il Colonnato del Bernini di piazza San Pietro e ha trovato spazio dove un tempo c’era la posta vaticana.

Gli homeless, sempre sotto il colonnato, ricevevano una prima assistenza medica, accanto agli altri servizi da tempo avviati, e sempre molto frequentati, delle docce e della barberia. Si tratta di tre stanze attrezzate per le visite mediche, uno studio per la direzione, due bagni e una sala di accoglienza.

«Le stanze – spiega la nota dell’Elemosineria – sono fornite di nuove attrezzature e macchinari per offrire le prime visite mediche e alcune analisi strumentali. L’ambulatorio sarà aperto per accogliere le persone bisognose tre giorni la settimana: lunedì, giovedì e sabato. La mattina del lunedì, inoltre, saranno possibili le visite e le cure da parte dei podologi. Il servizio nel nuovo ambulatorio continuerà ad essere svolto da volontari medici specialisti e personale sanitario della Santa Sede e dell’Università di Roma-Tor Vergata e dai volontari ì dell’Associazione Medicina Solidale e dell’Associazione Italiana Podologi. Inoltre, presso l’ambulatorio saranno promossi tirocini formativi per gli studenti e gli specializzandi della Facoltà di Medicina di Tor Vergata».

Franca Giansoldati, Il Messaggero