Il solstizio d’inverno, spiegato

Ilè un momento preciso, non una giornata ed è caduto alle 23 e 23 del 21 dicembre. Dal punto di vista astronomico è dunque iniziata la stagione invernale, è stato infatti il giorno con meno ore di luce dell’anno, così come il giorno del solstizio d’estate è quello con più ore di luce; l’inverno è quindi in iniziato e e durerà fino al 20 marzo, quando cadrà l’equinozio di primavera. Questi due eventi astronomici, i solstizi e gli equinozi, sono i più semplici da notare sulla Terra e per questo molte culture li utilizzano per determinare, un poco a spanne, il cambiamento delle stagioni. Le stagioni non cambiano sempre lo stesso giorno: sia i solstizi che gli equinozi, infatti, sono eventi collegati a fenomeni che prescindono dai nostri calendari. Il cambio di stagione può variare di anno in anno sull’arco di un paio di giorni a causa della diversa durata dell’anno solare e di quello del calendario (la stessa ragione degli anni bisestili). In Italia, si verifica tra il 20 e il 21 marzo la primavera, tra il 20 e il 21 giugno l’estate, tra il 22 e il 23 settembre l’autunno, tra il 21 e il 22 dicembre l’inverno. Oltre alle stagioni astronomiche ci sono anche quelle meteorologiche, che iniziano in anticipo di una ventina di giorni rispetto a solstizi ed equinozi e durano sempre tre mesi. Indicano, con maggiore precisione, i periodi in cui si verificano le variazioni climatiche annuali, specialmente alle medie latitudini con climi temperati. Google ha celebrato il solstizio d’inverno con un doodle animato; i doodle sono quei disegni o animazioni che sostituiscono il logo del motore di ricerca sulla sua pagina iniziale, per celebrare ricorrenze o anniversari importanti. Il doodle del 21 dicembre è stato inserito sulla pagina di Google poco dopo la mezzanotte di giovedì e rimanda ai risultati di Google per il termine di ricerca “Solstizio d’inverno”. I solstizi e gli equinozi dividono il tragitto che la Terra compie attorno al Sole – detto “moto di rivoluzione” – in quattro parti di tre mesi circa ciascuna: ognuna di quelle parti è una stagione. Misuriamo i giorni in 24 ore e l’anno in 365 giorni, ma in realtà la Terra impiega tempi leggermente diversi a ruotare su stessa e a compiere la propria orbita attorno al Sole, per questo motivo l’ora e il giorno degli equinozi non sono fissi ma variano di anno in anno: i solstizi d’inverno capitano quasi sempre il 21 o 22 dicembre, ma ci sono anni particolari in cui può essere anche il 20 o il 23 dicembre; sono casi rarissimi, l’ultima volta che un solstizio di inverno fu il 23 dicembre era il 1903 e la prossima non dovrebbe capitare prima del 2300. In compenso nel 2019 cadrà il 22 dicembre.