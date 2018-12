Mercato usato, calano i prezzi a novembre. Flessione causata dalla demonizzazione del diesel

A novembre i prezzi per l’acquisto di auto usate nel nostro Paese sono calati del 3,3% rispetto allo stesso mese del 2017. Al calo dei prezzi delle auto usate si contrappone la crescita dei prezzi delle autovetture nuove, che a novembre hanno visto un aumento delle quotazioni del 2,1% sull’anno scorso. Si tratta – secondo un’elaborazione degli indici Istat condotta dall’Osservatorio Autopromotec sui costi dell’assistenza auto – di una crescita superiore rispetto all’incremento dell’1,6% fatto segnare dall’inflazione. Ad aver influito sul calo dei prezzi delle auto usate, secondo l’Osservatorio, la demonizzazione del diesel che non solo ha spinto moltissimi automobilisti che posseggono un diesel pronto per la sostituzione a rinviare l’acquisto di una nuova auto, ma starebbe portando anche ad una inevitabile svalutazione delle vetture usate diesel, penalizzate dai divieti di circolazione e dalle limitazioni del traffico.

Sulla crescita del nuovo, invece, potrebbe aver influito la tendenza delle case automobilistiche ad offrire contenuti tecnologici sempre più sofisticati a bordo delle auto. Per quanto riguarda l’assistenza, invece, i prezzi hanno registrato in novembre un incremento modesto (+1,3%) rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, segno che il comparto sta evitando di forzare troppo sui prezzi in un quadro congiunturale complessivamente incerto. Nel dettaglio, la voce dell’assistenza auto che ha fatto registrare il maggiore incremento dei prezzi è stata quella relativa alla manutenzione e riparazione (+1,5%). In misura più contenuta sono aumentati i prezzi dei ricambi e accessori (+0,6%) e i prezzi dei lubrificanti (+0,5%), mentre restano invariati quelli dei pneumatici.

Ilmessaggero.it