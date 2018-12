Oggi è il giorno più corto dell’anno ma…

Nel Giurassico durava 24 minuti in meno e alla nascita della Terra la giornata era di 3 ore e mezza

Siamo sicuri di sapere quanto dura un giorno? “Ventiquattro ore”, viene spontaneo rispondere. Ma le cose non sono proprio così. Quando si dice che un giorno dura 24 ore, ossia 86.400 secondi, infatti, facciamo riferimento alla durata media del giorno solare durante l’anno, una convenzione usata per fini civili. In realtà la vera durata del giorno è quella siderale, ossia il periodo che impiega la Terra per eseguire una rotazione attorno al proprio asse tenendo come riferimento un punto della sfera celeste considerato fisso, almeno in prima approssimazione. Questo giorno dura 23 ore 56 minuti e 4,0905 secondi. È più corto del giorno solare medio di quasi 4 minuti e la differenza è dovuta al fatto che la Terra mentre ruota su se stessa percorre anche un tratto di orbita attorno al Sole e quindi il ritorno della nostra stella su un medesimo punto del pianeta arriva con 4 minuti di ritardo rispetto al punto fisso del cielo (che è poi il motivo per il quale ogni 4 anni uno è bisestile, cioè con un giorno in più a febbraio).

E a essere pignoli bisognerebbe considerare anche il fatto che l’asse di rotazione si muove rispetto ad un punto fisso (la precessione degli equinozi…) e quindi bisognerebbe fare ulteriori considerazioni per dare un valore precisissimo al giorno. Ma fermiamoci qua per quel che riguarda i tempi nostri.