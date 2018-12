C’è una funzione inquietante sull’iPhone

Cancella tutti i tuoi dati dopo troppi tentativi di password. Ecco perché dovreste attivarla comunque

Per la maggior parte delle persone, impostare il proprio iPhone affinché cancelli i dati dopo troppi tentativi di password falliti sembra un’idea spaventosa – ma c’è un motivo molto convincente per cui conviene abilitare la funzione.

Ben nascosta in fondo alle impostazioni del telefono c’è l’opzione per cancellare tutti i dati del telefono dopo 10 tentativi di password falliti. Questa opzione resta disattivata per un sacco di persone, e per una ragione ovvia: se qualcuno nella vostra vita cerca di sbloccare il telefono e fallisce troppe volte, c’è il rischio di perdere tutto.

Ma come sottolinea John Gruber di Daring Fireball, non è così semplice. Ecco come spiega la funzione:

“Dopo il 5 ° tentativo fallito, iOS richiede un timeout di 1 minuto prima di poter riprovare. Durante questo timeout l’unica cosa che potete fare è effettuare una chiamata di emergenza al 911. Dopo il 6 ° tentativo, si ottiene un timeout di 5 minuti, dopo il 7° di 15 minuti.Questi timeout si allungano in modo tale che sarebbero necessarie più di 3 ore per inserire 10 codici di accesso errati“.

Quindi, anche se in teoria fa paura, è altamente improbabile che un bambino, la vostra dolce metà o un amico possano cancellare accidentalmente tutti i vostri dati.

Il rovescio della medaglia, attivando questa funzione potrebbe proteggere i dati sensibili del telefono evitando che finiscano nelle mani dei malintenzionati se viene perso o rubato.

Ecco come attivarla: aprire le impostazioni, quindi scorrere verso il basso fino a ‘Touch ID & passcode’. Vi verrà richiesto di inserire il proprio passcode. Quindi scorrere verso il basso fino a quando non viene visualizzato ‘Cancella dati’ e attivarlo.

BusinessInsider