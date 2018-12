“Spazzacorrotti” è legge

La Camera ha definitivamente approvato la legge che contiene le misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, le norme sulla prescrizione del reato e sulla trasparenza dei partiti e movimenti politici. Il provvedimento – ribattezzato dai 5 Stelle ‘spazzacorrotti’ – approvato in prima lettura dalla Camera e modificato dal Senato, ha ottenuto 304 voti a favore, 106 contrari, mentre gli astenuti sono stati 19.

“Questa è una legge molto importante, il mio primo pensiero va ai giovani italiani e al loro futuro” dice il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, poco prima del voto in aula alla Camera per la definitiva approvazione del ddl anticorruzione. Poi, dopo il via libera, commenta: “E’ una giornata storica. Il Movimento 5 Stelle porta avanti da sempre la battaglia per la legalità e oggi è una giornata storica che vogliamo dedicare a tutti i cittadini onesti che si spaccano la schiena e che da ora in poi sapranno che lo Stato è dalla loro parte”.

“Sono sei mesi che il M5S è al governo e questo è uno dei più grandi risultati che portiamo a casa – dice il vicepremier Luigi Di Maio – Nulla sarà più come prima, per i partiti, per i furbi che si sentiranno più soli e abbandonati dallo Stato. I cittadini onesti ora sono al centro”. Con il via libera al ddl “niente sarà più come prima – ribadisce Di Maio – finora gli onesti erano stati trattati da fessi, ma adesso cambia tutto. Il merito lo rimettiamo al centro. Diamo alle forze dell’ordine gli strumenti per andarsi a prendere chi mette le mani nella marmellata e non fargliele mettere mai più grazie al Daspo per i corrotti”.

“Per la prima volta il nostro Paese ha una legge organica e strutturata per combattere in modo serio la piaga della corruzione – scrive il premier Giuseppe Conte in un tweet – Continua il nostro percorso di cambiamento per rilanciare il ‘sistema Italia’. Un grazie per l’impegno profuso al ministro Alfonso Bonafede”.

Stavolta il brindisi non c’è, come per il taglio dei vitalizi ai parlamentari, ma i sorrisi, i cartelli e le bandiere del M5S la fanno da padrona in piazza Montecitorio. A stretto giro dal via libera definitivo al ddl anticorruzione, i parlamentari pentastellati si riversano in piazza, Bonafede e Di Maio in prima fila, per festeggiare il disco verde al provvedimento. Tra le mani cartelli con su scritto ‘bye bye corrotti’ e facsimile di cartelli stradali con un uomo che corre perdendo soldi e una ramazza dietro a spazzarlo via: attenzione cambiamento in corso, si legge sopra l’hashtag #spazzacorrotti. Appena Di Maio fa capolino nella piazza, un elicottero sorvola il cielo sopra Montecitorio. “Ecco, stanno andando a prendere i primi corrotti”, commenta Di Maio tra i sorrisi e gli applausi dei suoi.

Adnkronos