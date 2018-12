Presentato in Senato il progetto “Con il sole sul viso”

La Sala Caduti di Nassirya ha ospitato la conferenza stampa del progetto etico “con il sole sul viso”, ideato da Alma Manera. Numerosa la partecipazione di tante realtà positive del terzo settore e del mondo della cultura e dello spettacolo che hanno riempito ben oltre la capienza massima la sala. A porgere i saluti istituzionali il Senatore Maurizio Gasparri che ha sposato l’iniziativa ed è sostenitore della proposta di legge per “L’Istituzione del Fondo Nazionale per il Sussidio Temporaneo a chi lavora nel settore artistico-culturale e della comunicazione.

In sintesi la proposta legislativa prevede l’istituzione di un fondo permanente, con una dotazione di cento milioni annui, presso il Ministero dei Beni e le Attività Culturali, da destinare come sussidio temporaneo a tutti i lavoratori dei settori artistico-culturali e della comunicazione, in particolare autonomi e con partita IVA, che non possono accedere ad alcuna forma di assicurazione sociale in caso di disoccupazione temporanea. Il testo prevede, inoltre, che chi fa domanda per il sussidio, alla Commissione che dovrà essere istituita sempre presso il Ministero, venga inserito anche in un apposito elenco, tenuto dal dicastero della Cultura. Questo per agevolarne il reinserimento nell’ambito lavorativo indicato dal richiedente il sussidio.

Di diversi schieramenti politici i senatori che hanno espresso grande interesse per il disegno di legge che vede come cofirmatari i senatori Francesco Maria Giro, Adolfo Urso, Antonio Saccone e le senatrici Isabella Rauti e Maria Rizzotti.