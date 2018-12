Apple, 1 mld per nuova sede in Texas

Azienda annuncia 10 miliardi in 5 anni per nuovi data center

Apple annuncia l’investimento di 1 miliardo di dollari per la costruzione di una nuova sede ad Austin, in Texas, e investimenti per 10 miliardi di dollari, nei prossimi cinque anni, per la costruzione di nuovi centri di elaborazione dati (data center) in vari stati degli Usa. Le operazioni saranno in linea con gli obiettivi, annunciati a gennaio, di creare 20mila nuovi posti di lavoro entro il 2023 e di investire 30 miliardi. In una nota, apple sottolinea di aver fatto 6mila nuove assunzioni negli Stati Uniti nel corso del 2018, con la forza lavoro americana complessiva che ora ammonta a 90mila unità e interessa tutti e 50 gli Stati. La sede di Austin – città dove Apple già conta 6.200 dipendenti – sorgerà su una superficie di oltre 500mila metri quadrati, sarà alimentata da energie rinnovabili e darà posto a 5mila nuovi impiegati, con la possibilità di salire a 15mila.

Ansa