Autostrade, sciopero ai caselli 16 e 17 dicembre

Sciopero dei lavoratori di Autostrade domenica e lunedì prossimi. A proclamarlo le segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica. “Prima azione di sciopero di 4 ore domenica 16 e lunedì 17 dicembre di tutti i dipendenti di Autostrade per l’Italia e delle Società ad essa collegate: Gruppo Telepass, Sds, Autostrade Tech, ADMoving, Atlantia” comunicano i sindacati, spiegando che alla base della protesta c’è “l’interpretazione strumentale dell’accordo del 19 luglio scorso, che neutralizza uno dei suoi punti qualificanti, relativo al ricambio generazionale e alle sue ricadute occupazionali, prioritariamente sul bacino dei precari”. Inoltre, “emerge la volontà di marginalizzare, se non ridimensionare, i servizi in rete per l’utenza come Punto Blu, i servizi di Viabilità e Assistenza agli automatismi, contrariamente alla loro valorizzazione sostenuta dalle nostre Organizzazioni Sindacali”.

Lo sciopero si svilupperà con l’astensione “del personale addetto all’esazione e quello turnista, domenica 16 dicembre dalle ore 10,00 alle 14,00, dalle 18,00 alle 22,00 e dalle ore 22,00 alle 2,00 di lunedì 17 dicembre; mentre il personale tecnico amministrativo, compresi i Punto Blu, sciopererà le prime 4 ore della prestazione di lunedì 17″. “Per la sicurezza della circolazione saranno garantiti i servizi minimi previsti dalla normativa vigente in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali” concludono i sindacati, precisando che “gli eventuali disagi per l’utenza e alla sicurezza della circolazione ai caselli dovranno essere attribuiti esclusivamente alle scelte di Aspi di chiudere le piste non automatizzate di esazione, per vanificare gli effetti dello sciopero sulle entrate da pedaggio”.

Adnkronos