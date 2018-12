Roma, ancora out 3 stazioni metro A, stop su tratta linea C

Sono ancora chiuse le due stazioni della linea A dove l’altro ieri si sono registrati guasti tecnici agli impianti di stazione: le centralissime Spagna e Barberini. Qui vanno avanti le verifiche che si sono rese necessarie sulle scale mobili, mentre all’esterno è attivo un servizio bus sostitutivo. Alle due fermate si aggiunge anche una terza stazione chiusa, Repubblica, sempre sulla stessa linea metropolitana, non attiva dal 23 ottobre scorso quando proprio una scala mobile cedette e diversi tifosi del Cska rimasero feriti. Ma questa mattina si è registrato anche un altro inconveniente sulla metro C: sospensione del servizio nella tratta Malatesta-Alessandrino per un altro guasto tecnico. Ma questa volta lo stop, a quanto si apprende, sarebbe durato solo un quarto d’ora.

ANSA