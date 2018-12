Roma, 30enne accoltellato sul bus in centro: «Non voleva farmi scendere e mi ha colpito»

Un 30enne è stato soccorso in piazza San Claudio, nel centro storico di Roma all’altezza di via del Tritone, dopo essere stato accoltellato alla nuca. E’ accaduto tutto in pochi istanti, all’interno di un autobus. Ad un certo punto della corsa, arrivati proprio alla fermata che si trova in piazza, un uomo si è parato davanti alla porte impedendo alle persone di uscire.

​Il 30enne, romano, si è avvicinato nel tentativo comunque di scendere dal mezzo pubblico ma a quel punto l’uomo ha estratto un coltello di piccole dimensioni e ha colpito il giovane. A raccogliere la testimonianza del ferito è stata la Polizia, accorsa sul posto, che indaga sulla vicenda. Il 30enne romano è stato trasportato in ospedale in codice giallo, dove gli è stato riscontrato un taglio superficiale, per una prognosi di cinque giorni. L’aggressore, stando alle prime informazioni, sarebbe un italiano. L’aggressore è fuggito a piedi tra le vie del centro, utilizzando in particolare la centralissima via del Corso.