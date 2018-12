FERCAM fonda Joint Venture con partner israeliano

L‘operatore logistico altoatesino FERCAM continua la sua espansione rafforzando il proprio settore Air & Ocean; è stato infatti siglato un accordo di Joint Venture con ISLINE, partner storico di FERCAM in Israele; la neocostituita “A Class Worldwide by ISLINE & FERCAM” sarà operativa dal 1 gennaio 2019.

L’accordo di Joint Venture è stato firmato dall’AD FERCAM Hannes Baumgartner e Reuven e Orel Hershkovitch , proprietari della rinomata azienda di spedizioni israeliana ISLINE il 10 dicembre 2018 presso la sede di FERCAM a Bolzano. Obiettivo primario condiviso della neocostituita joint venture è quello di diventare l’operatore leader di servizi logistici marittimi e aerei da e verso Israele e Cipro, con progetti dedicati per questi due mercati. Particolare attenzione viene attribuita da entrambi i partner al mercato di Cipro, in considerazione del ruolo sempre più importante che questo mercato assumerà come una delle principali piattaforme per l’e-commerce nell’area del Mediterraneo. I servizi offerti da A Class Worldwide by ISLINE & FERCAM vanno dalle spedizioni marittime e aeree alle pratiche doganali per import ed export.

Joint venture per progetti specifici

La Joint Venture con il partner logistico israeliano permetterà a FERCAM di sviluppare ulteriormente il proprio settore marittimo e aereo a livello mondiale, rafforzando al contempo la propria posizione sul mercato israeliano. Sede della joint venture è Milano e fin da subito potrà servirsi di tutta la rete di filiali e corrispondenti di FERCAM e dell’israeliana ISLINE come propri centri

distributivi, disponendo quindi di una fitta rete di distribuzione in tutta Europa e nel Vicino e Medio Oriente.

AD di A Class Worldwide by ISLINE & FERCAM è Antonio Bucci, esperto del settore aereo e marittimo con una lunga esperienza maturata in importanti realtà italiane ed estere.

“Per noi e per i nostri clienti che operano sui mercati internazionali l’Israele e il Medio Oriente costituiscono dei mercati e Hub internazionali di grande importanza, afferma Hannes Baumgartner, AD di FERCAM. “ ISLINE è nostro partner da molti anni, è un’azienda con cui abbiamo molta sintonia, forse non a caso entrambe le nostre aziende sono a conduzione familiare; il nostro vantaggio rispetto alle multinazionali sono i processi decisionali più immediati e anche eventuali accordi su orientamenti strategici che possono

essere portati avanti in modo più diretto. Inoltre entrambi, FERCAM e ISLINE, conosciamo molto bene il nostro mercato di riferimento”.

Obiettivi ed orientamenti strategici comuni

Decisivi per l’accordo di Joint Venture con Isline sono secondo l’AD FERCAM in primo luogo gli obiettivi comuni a cui si intende giungere: “E` fondamentale che i nostri partner condividano i nostri obiettivi e operino con i nostri stessi standard. La ISLINE è uno dei leader tra gli operatori logistici israeliani con sistemi informatici all’avanguardia. Pertanto la rete ISLINE costituisce un’integrazione ottimale per la nostra rete distributiva euronazionale. Per i nostri clienti questo nostro accordo di joint venture comporta notevoli ​vantaggi in termini di servizi operativamente più rapidi e con tempi di percorrenza ottimali. Siamo convinti che grazie a questa cooperazione avremo in futuro vantaggi competitivi e servizi ancora migliori per i nostri clienti, avvicinandoci ancora di più al nostro obiettivo di diventare il più affidabile operatore logistico nei collegamenti Italia-Israele”.

Informazioni su FERCAM

FERCAM, operatore logistico a gestione familiare, ha concluso il 2017 con un fatturato pari a 757 milioni di Euro e impiega oltre 2.000 dipendenti diretti e oltre 3.000 collaboratori indiretti. Per le varie attività di trasporto dispone di ca. 3.350 unità di carico di proprietà e di oltre 1.200 mila mq di magazzini di centri logistici di nuova generazione.

FERCAM opera con complessivamente 93 filiali proprie di cui 63 in Italia, 24 tramite società controllate in altri paesi UE e 6 extra UE (Tangeri/Marocco, Rades/Tunisia, Istanbul e Izmir/Turchia, Belgrado/Serbia,Tirana/Albania). A livello europeo si avvale per i propri servizi di groupage di partner con oltre 400 punti distributivi, mentre a livello mondiale dispone di una efficiente rete di corrispondenti per le spedizioni aeree e marittime.

Il costante investimento in formazione conferma l’importanza attribuita dall’azienda allo sviluppo delle competenze e alla crescita professionale dei collaboratori. FERCAM opera nei diversi settori del trasporto e della logistica con servizi specializzati: Fercam Transport per i carichi su strada e rotaia, Fercam Air & Ocean per i trasporti aerei e marittimi in import ed export da e per ogni porto o aeroporto, Fercam Logistics dedicata alla gestione dell’intera supply chain dei propri clienti compresi i servizi a valore aggiunto, Fercam Distribution per spedizioni groupage e carichi parziali EURONAZIONALI con un unico standard di qualità a livello europeo nonché con il marchio Gondrand per il settore Traslochi, Mostre e Gestione documentale con servizi altamente specialistici ad aziende e privati, fondazioni e musei.