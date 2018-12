Inchiesta sulla Lega, Di Maio: “Chiederò a Salvini, non bisogna minimizzare”

“Chiederò chiarimenti a Salvini, sono certo che non minimizzerà. Prima di dichiarare pubblicamente bisogna parlare con i nostri contraenti del contratto di governo, ma sicuramente Salvini non minimizzerà”.

Luigi Di Maio richiama il leaer della Lega e ministro dell’Interno e gli chiede spiegazioni sull’indagine che coinvolge il tesoriere della Lega Giulio Centemero per finanziamento illecito ai partiti.

Una richiesta seguita da nota dei due capigruppo Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli dello stesso tono: “Siamo certi che la Lega fornirà ulteriori chiarimenti sul caso Centemero. E ci auguriamo che Salvini non minimizzi la vicenda” scrivono i due.

Una scelta che sembra un tentativo mediatico e poltico di uscire dall’angolo in cui li costringe Salvini. Una situazione che si riflette anche nei sondaggi, dove la Lega continua a crescere e i gillini a perdere terreno.

Dunque l’inchiesta che coinvole il tesoriere del Carroccio diventa un’occasione per tentare di rilanciare il Movimento. Su un terreno favorevole.

I due capigruppi, infatti, rivendicano la loro posizione storica sui soldi ai partiti. “Una cosa è doverosa dirla: da sempre ci battiamo contro i finanziamenti illecitì ai partiti, perché in un Paese civile non devono esserci interessi esterni a influenzare l’attività delle forze politiche presenti in Parlamento”, scrivono.

” E per quanto riguarda le fondazioni legate ai partiti – continuano – vogliamo quella trasparenza che per troppo tempo è mancata in Italia. Per questo motivo nello Spazzacorrotti, che approveremo nelle prossime settimane, prevediamo norme che garantiranno assoluta trasparenza sui finanziamenti di cui beneficeranno partiti, movimenti e fondazioni collegate”.

La risposta della Lega è arrivata da Riccardo Molinaro. “Non replichiamo ai Cinque Stelle, no comment”, dice Riccardo Molinari, capogruppo della Lega a Montecitorio.

