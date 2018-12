In Cina è arrivata una nuova banconota, ma nessuno se n’è accorto: i cinesi hanno smesso di usare i contanti

Un’edizione speciale della banconota da 50 yuan, annunciata dalla banca centrale cinese lo scorso venerdì (23 novembre), ha suscitato l’interesse degli utenti dei social media nella nazione all’avanguardia nei pagamenti digitali.

La People’s Bank of China ha dichiarato che le banconote da 50 yuan (circa 7 dollari) avevano lo scopo di commemorare il 70° anniversario del lancio della valuta cinese del renminbi.

Ma in un paese in cui più di 500 milioni di personeusano i sistemi di pagamento mobile come WeChat Pay e Alipay ogni giorno, il rilascio di nuove banconote può sembrare piuttosto arcaico.

In effetti, molti turisti ora hanno difficoltà ad girare per le città cinesi con denaro contante poiché molte aziende– dai rivenditori di lusso ai venditori ambulanti – scelgono di accettare solo pagamenti mobili. Anche le tradizionali hongbao o ‘buste rosse’ (con denaro contante) regalate durante il capodanno cinese vengono sempre più sostituite da regali di denaro digitale.

Questo ha portato molti cittadini divertiti a condividere i loro pensieri sulle nuove banconote sul sito di social media Weibo con l’hashtag “Non ho usato denaro contante da molto tempo“. Ad oggi, l’hashtag ha attirato 190 milioni di visualizzazioni e 32.000 post su Weibo.

Alcuni utenti di Weibo hanno affermato di non aver usato denaro contante da così tanto tempo che si erano dimenticati di come fosse la normale banconota da 50 yuan.

Un utente ha chiesto alle persone di rivelare quanti soldi avevano su di loro. Non sorprende che molti di quelli che hanno risposto hanno affermato di non avere un solo centesimo.

Un’altra persona ha scritto: “Cielo! Non riesco nemmeno a ricordare come sono i soldi!“.

Businessinsider