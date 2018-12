Microsoft: etico porre regole rigide al riconoscimento facciale

Il presidente Brad Smith ha annunciato in un discorso al Brookings Institution e in un post sul blog che è urgente iniziare a porre limiti al riconoscimento facciale per evitare uno stato di sorveglianza come descritto in “1984” di George Orwell.

Microsoft ha annunciato che sta adottando una serie di principi etici per l’implementazione della tecnologia di riconoscimento facciale, invitando i suoi rivali del settore a seguire l’esempio e adottare nuove leggi per evitare un futuro distopico. Il presidente di Microsoft, Brad Smith, ha fatto l’annuncio in un discorso al Brookings Institution e in un post sul blog, in cui ha affermato che era urgente iniziare a porre limiti al riconoscimento facciale per evitare uno stato di sorveglianza come descritto in “1984” di George Orwell.”Dobbiamo assicurarci che l’anno 2024 non sembri una pagina del romanzo ‘1984’”, ha detto Smith. “Un principio democratico indispensabile è da sempre che nessun governo è al di sopra della legge, e oggi questo ci impone di assicurarsi che l’uso governativo della tecnologia facciale continui ad essere soggetto allo stato di diritto. Una nuova legislazione può portarci su questa strada”. All’inizio di quest’anno Microsoft ha dichiarato di aver visto la necessità di una qualche forma di regolamentazione del riconoscimento facciale, e oggi Smith ha evidenziato i principi che la società considera importanti. Ha detto che la società tecnologica spingerà affinchè la legislazione venga approvata dopo il 2019, che richiederà trasparenza, revisione umana e protezione della privacy per qualsiasi visualizzazione del riconoscimento facciale. Ha sottolineato che Microsoft inizierà ad adottare questi principi nello stesso momento in cui solleciterà altre aziende tecnologiche a fare lo stesso, “questo è un problema globale e l’industria deve affrontare questi problemi”.

La Repubblica