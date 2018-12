Honor, smartphone con display forato

Sarà presentato il 22 gennaio a Parigi

In arrivo uno smartphone con display forato. Dovrebbe essere quello di Honor atteso il 22 gennaio a Parigi: la foto dell’invito mostra infatti un chiaro riferimento ad uno schermo bucato in alto a sinistra per ospitare la fotocamera anteriore. Honor View 20, questo dovrebbe il nome del dispositivo, non sarà il primo smartphone con display forato al mondo. Samsung Galaxy A8s e Huawei Nova 4 saranno presentati prima, il 10 e il 17 dicembre, ma in Cina. Quella del display forato potrebbe essere una nuova moda nel settore, dopo la forma 18:9 del display e il ‘notch’, una tacca introdotta dall’iPhone X e poi copiata da tutti.

ANSA