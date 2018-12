Dopo l’effetto Huawei, occhi sulle Borse: Europa in rialzo. Spread a 294,7 punti

Anche Wall Street va giù

Avvio positivo per le Borse europee, reduci da una seduta disastrosa legata all’arresto della top manager di Huawei, Meng Wanzhou. Avvio in rialzo per Piazza Affari, che prova a riprendersi dopo il tonfo di ieri. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,77% a 18.787 punti. A Francoforte l’indice Dax sale dello 0,6% a 10.876 punti, a Parigi il CAC-40 avanza dello 0,69% a 4.813 punti mentre a Londra il Ftse 100 sale dello 0,81% a 6.758 punti

Lo spread Btp-Bund apre a 294,7 punti base dopo che ieri aveva chiuso a 296 e raggiunto nella giornata i 298 punti. Il titolo decennale italiano paga un rendimento del 3,184%.

ANSA