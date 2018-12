Twitter pubblica i trend 2018: il vicepremier Salvini tra i più menzionati

I social fanno i conti e ci regalano fotografie, uno spaccato del nostro paese. Log alla mano ci svelano di chi parlano di più gli utenti.

E indovinare non è poi tanto difficile. Matteo Salvini è il politico italiano più “cinguettato” del 2018. Il nome del ministro dell’Interno spopola sia tra le menzioni sia tra gli hashtag su Twitter, che ha stilato le classifiche dei temi più dibattuti sulla piattaforma. Nello sport vince la Juventus e YouTube trionfa nell’intrattenimento, mentre nella politica il leader della Lega non ha rivali, proprio sul terreno – il microblog dell’uccellino azzurro – in cui è nato lo scontro con il procuratore di Torino Armando Spataro, per via del tweet su un blitz contro la mafia nigeriana che avrebbe messo a rischio l’operazione.

L’ account più menzionato su Twitter in Italia è @YouTube, seguito da @matteosalvinimi e dagli @onedirection, la boyband britannica nata ad X Factor nel 2010 e su cui per mesi si è vociferato di una reunion. Al quarto posto si piazza il quotidiano La Repubblica, davanti all’altro vicepresidente del Consiglio, @luigidimaio, e all’ex premier @matteorenzi, unico esponente dell’opposizione presente nella top ten. Dietro all’ex segretario del Pd c’è il suo partito, il @pdnetwork. La Juve è ottava, seguita dal Fatto Quotidiano e dalla cantante Ariana Grande.

Fuori dalle prime dieci posizioni, la classifica dei politici più menzionati prosegue con l’ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, il leghista Claudio Borghi e l’economista euroscettico Antonio Maria Rinaldi, sul palco dell’ultima kermesse del M5S a Circo Massimo.

Salvini è in primo piano anche tra gli hashtag più gettonati su Twitter, dove #salvini è secondo alle spalle del talent #amici17 di Maria De Filippi. La medaglia di bronzo va ai #directioners, cioè ai fan degli One Direction, mentre appena fuori dal podio si trova il Movimento 5 Stelle, con il Pd che segue in ottava posizione. Tra i primi dieci ampio spazio alla tv, con Il grande fratello, Sanremo e Uomini e Donne.

La Juventus non è tra i primi dieci, ma si prende una rivincita risonante. Il cinguettio italiano che ha ottenuto più like nel 2018 è infatti quello di Cristiano Ronaldo del 16 luglio scorso, “Forza Juve! #FinoAllaFine”: oltre mezzo milione di “mi piace” e 140mila retweet.

A livello mondiale è però la musica a trionfare: quella dei BTS, band sudcoreana autrice del tweet più apprezzato dell’anno.

Il video postato a luglio in cui cantano in Playback la canzone “In my feelings” di Drake ha incassato 1,7 milioni di like.

