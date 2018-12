Prada, premio da 1500 euro per i suoi 4mila dipendenti

Patrizio Bertelli l’aveva detto che cercava un modo per far avere più soldi in tasca hai suoi dipendenti, e ora pare che l’abbia trovato. Il Gruppo Prada ha infatti avviato un piano di “welfare” aziendale, con l’assegnazione nel dicembre 2018 di un premio una tantum di 1.500 Euro, da destinare agli acquisti di beni o servizi utili alle necessità personali e delle loro famiglie che verrà pagato a dicembre, e sarà spendibile per tutto il 2019. Questo premio si aggiunge a tutte le previsioni del contratto integrativo di lavoro ed è rivolto agli oltre 4.000 dipendenti operanti in Italia.

I dipendenti di Prada potranno spendere questi 1.500 euro tramite una intranet aziendale, o all’esterno, in vari iniziative dalla scuola alle spese per asili nido, l’assistenza medica, centri estivi per bambini e ragazzi, trasporti pubblici, o anche occasioni di svago come teatri, musei, palestre e viaggi. Ma quello che a dicembre è un premio una tantum, per i risultati positivi raggiunti, potrebbe diventare una costante della retribuzione futura. La contrattazione collettiva in corso prevedrà nelle varie sedi italiane del Gruppo la possibilità di convertire in “welfare” i premi di risultato, una scelta ormai integrata nella politica di gestione delle risorse umane del Gruppo Prada. Così invece che percepire il premio lordo, e quindi tassato come il resto degli emolumenti, i dipendenti potranno spendere l’intera somma del premio in una o più voci a loro scelta dai biglietti aerei ai libri universitari.

Un modo per dare più valore agli stipendi, e per star vicino alle famiglie che hanno contribuito a rendere Prada un gruppo famoso in tutto il mondo. L’impegno interessa i 18 stabilimenti produttivi dislocati in 5 regioni italiane, tutti gli uffici e negozi del gruppo in Italia. Un passo con cui Patrizio Bertelli, co-amministratore delegato ha voluto manifestare “la gratitudine per il lavoro svolto da tutti i dipendenti del Gruppo”.

Repubblica.it