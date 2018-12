Via i contenuti “per adulti” da Tumblr

App rimossa da store Apple per foto pedopornografiche

Tumblr, la popolare piattaforma di microblog di proprietà di Yahoo!, ora passata a Verizon, rimuoverà tutti i contenuti pornografici e ‘per adulti’ a partire dal 17 dicembre. La decisione è stata annunciata dalla società. A metà novembre l’app di Tumblr era stata rimossa dallo store di Apple per la presenza di materiale pedopornografico. I “contenuti per adulti – ha spiegato il Ceo di Tumblr Jeff D’Onofrio – includono principalmente foto, video o Gif che mostrano genitali di esseri umani in tempo reale o l’esposizione di capezzoli di donne e qualsiasi contenuto che raffigura atti sessuali”.

Tumblr farà però delle eccezioni. Saranno, infatti, permesse immagini legate all’allattamento, alla nascita di un bambino o alla salute. Ma anche nudi di opere d’arte. Tutto ciò che non sarà consentito verrà segnalato e rimosso da algoritmi. I gestori dei profili che contengono immagini vietate riceveranno delle mail che li avvisano della cancellazione di questi contenuti, ma i loro profili rimarranno accessibili.

ANSA